Toruń. Śmieci na cmentarzach. Jak się z nim uporać i ile to kosztuje?

1 listopada już dawno minął, zostały... śmieci. I to całe tony. Podczas przystrajania grobów na Wszystkich Świętych mało kto z nas myśli, co później stanie się ze sztucznymi wiązankami, kwiatami czy wypalonymi zniczami. Ktoś te śmieci musi z cmentarza wywieźć - a to kosztuje i to niemało.

Grzegorz Olkowski