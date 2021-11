Toruń. Remuś, maltretowane niemowlę. Szokujący akt oskarżenia dla rodziców!

- Sprawa jest wstrząsająca, bo dotyczy tak małego dziecka i rodziców, którzy przecież jak nikt inny powołani są do opieki nad nim - mówi prokurator Izabela Oliver, szefowa Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód.

To ta prokuratura, po wielomiesięcznym śledztwie, skierowała teraz akt oskarżenia do sądu przeciwko rodzicom Remusia. Dramat rozgrywał się w mieszkaniu przy ulicy Prejsa na osiedlu na Na Skarpie. Chłopczyk w styczniu br. trafił do szpitala dziecięcego w Toruniu. Miał wówczas trzy miesiące. Zgłosili się z nim sami rodzice, bo "małemu puchła nóżka". Lekarze odkryli szokujące ślady obrażeń i natychmiast zawiadomili policję.

Remuś szczęśliwie opuścił szpital po kilku dniach. Obecnie, decyzją sądu rodzinnego, przebywa u dziadków. Jego rodziców aresztowano. Natomiast ustalenia śledztwa i szczegóły aktu oskarżenia mrożą krew w żyłach.