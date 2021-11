UMK stawia na sport. Nowa część Uniwersyteckiego Centrum Sportowego otwarta

Nowo oddane do użytku obiektu to przede wszystkim wyposażone w trybuny boisko piłkarskie ze sztuczną trawą z weryfikacją FIFA, a także pełnowymiarowa sala, w której można grać nie tylko w koszykówkę, siatkówkę, czy piłkę halową - są w niej nawet linie do gry w badmintona. Na tyłach boiska piłkarskiego znajdują się dwa korty tenisowe oraz boisko piaskowe. Nie zabrakło również ścieżki do ćwiczeń rekreacyjnych, dwóch siłowni zewnętrznych, placu zabaw dla dzieci i parku dla osób z niepełnosprawnością. Zimą, w przypadku opadów śniegu, przy pomocy odpowiedniego sprzętu wytyczane będą tory do biegania na nartach stylem klasycznym.