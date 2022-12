Toruń. Przepraszam, czy tu biją? Złe adresy w mieście. Legenda a fakty. Czeczenia, Ohio, Belweder, koszary... [zdjęcia]

Czeczenia - to ta okolica przez długie lata obrosła w Torunia legendą chyba najstraszniejszą. Część wydarzeń z jej historii daje ku temu realne powody.

Czeczenia, czyli wieżowce strachu na Rubinkowie. Mord, podpalenia, koczujący bezdomni...

Dwa wieżowce przy ul. Dziewulskiego 39 i 41 na blokowisku Rubinkowo w Toruniu - to one nazywane są Czeczenią. Jeszcze kilka lat pośrednicy nieruchomości nie kryli, że sprzedać tutaj czy wynająć komuś korzystnie mieszkanie jest trudno - ciągnie się za nimi najgorsza sława. Jaka?

Dość wspomnieć bestialski mord, do którego doszło tutaj w maju 2004 roku (w wieżowcu z numerem 41 akurat). W okrutny sposób 56-letni Jerzy G., emerytowany policjant, najpierw został tutaj napadnięty i obrabowany we własnym mieszkaniu przez grupę pięciu nastolatków, a potem w brutalny sposób zamordowany. Główne zarzuty usłyszał wówczas 17-letnie zaledwie Daniel Sz. Z Torunia. "Rozłupał głowę siekierą, nożem podciął gardło, a po wszystkim zwołał dziewczyny i pochwalił się, co zrobił. Czuł się z tym jak bohater" - opisywały gazety.