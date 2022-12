-W związku z odmową poddania się badaniu alkomatem pobrane zostały od niej próbki krwi do badania. Nasze decyzje w tej sprawie zależeć będą od tego, czy kobieta ta była pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz od ewentualnego stężenia tych substancji we krwi. Jeśli była całkowicie trzeźwa, to najprawdopodobniej odpowie za wykroczenie w ruchu drogowym (za spowodowanie kolizji). Nic nam bowiem nie wiadomo, aby w tym zdarzeniu ktokolwiek odniósł jakieś obrażenia i został fizycznie pokrzywdzony. Oczywiście, są straty materialne po stronie salonu urody - mówi "Nowościom" Wojciech Chrostowski, rzecznik toruńskiej policji.