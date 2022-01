Toruń: Pożar w wieżowcu przy ul. Gagarina. Trzy osoby zostały poszkodowane ZDJĘCIA

Terminarz PGE Ekstraligi korzystny dla Apatora? To się jeszcze okaże...

Po godzinie 18 rozpoczęła się akcja gaśnicza. Z wieżowca ewakuowano 20 osób z 12 mieszkań. Znalazły chronienie w podstawionym przed wieżowiec autobusie MZK.

Wieżowiec, w którym wybuchł pożar, należy do Spółdzielni Mieszkaniowej "Kopernik". To budynek z tzw. wielkiej płyty, jakich wiele wzniesiono w Toruniu w latach 70. XX wieku. Przy ulicy Gagarina są trzy takie wieżowce. Paliło się w tym stojącym najbliżej Szosy Okrężnej, w skrajnym pionie od strony tej ulicy. Na piętrach w wieżowcu są po trzy mieszkania. Pożar wybuchł w środkowym na dziewiątej kondygnacji, na wprost windy. Ze względu na wysokie położenie mieszkania akcja gaśnicza była utrudniona. Z żywiołem walczyło dziewięć zastępów strażaków. Do dyspozycji mieli pojazdy z drabinami.