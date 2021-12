Toruń. Które remonty już się zakończyły, a gdzie spodziewać się utrudnień?

Chrobrego ma być przejezdna jeszcze w grudniu

Torunianie do utrudnień przy Chrobrego zdążyli się już przyzwyczaić. Prace trwają tam grubo ponad rok, choć miały się zakończyć we wrześniu. Przy Chrobrego Toruńskie Wodociągi rozbudowują kolektor deszczowy i budują podczyszczalnię wód deszczowych. Od miesięcy ruch na odcinku Chrobrego między placem Pokoju Toruńskiego a ulicą Wojska Polskiego jest jednokierunkowy, tylko w stronę starówki. Ale już niebawem to się zmieni.

- Chcemy do świąt, czyli najpóźniej w piątek, udrożnić odcinek między placem Pokoju Toruńskiego a ulicą Wojska Polskiego i puścić ruch w obie strony, bez ograniczeń - zapewnia Władysław Majewski, prezes Toruńskich Wodociągów.

W ubiegłym tygodniu ekipa pracująca przy Chrobrego wyciągnęła wszystkie grodzice, czyli ścianki szczelne z potężnej, kilkunastometrowej komory. Obecnie robotnicy odtwarzają jezdnię.