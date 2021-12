Toruń. Schron z czasów wojny przy Szosie Chełmińskiej został zburzony [zdjęcia i film]

Kiedy w 2018 roku drogowcy pracujący na placu Pokoju Toruńskiego odkopali zasypany niemal sto lat wcześniej forteczny most, pojawiliśmy się na miejscu równo z konserwatorem. W normalnych okolicznościach ktoś, kto ląduje pod mostem, raczej nie ma wielu powodów do radości. W tym wypadku jednak było inaczej, wizyta w miejscu, w którym człowiek ostatni raz był obecny niemal przed stuleciem, była intrygująca.

W stronę schronu przy Szosie Chełmińskiej odkrytego niedawno podczas budowy nowej linii tramwajowej spoglądaliśmy z podobną nadzieją. Dla drogowców betonowe znalezisko było kompletnym zaskoczeniem, schronu nie było na żadnych planach ani w żadnych dokumentach. Przeprowadziliśmy szybki rekonesans i dzięki pomocy dawnych mieszkańców Chełmionki oraz znawców spraw fortecznych udało się ustalić, na przeszkodzie stanęła niemiecka szczelina przeciwlotnicza podobna do tej, jaka znajduje się przed Bramą Klasztorną. Po wojnie schron pełnił rolę piwnicy, miał zostać zburzony na początku lat 70. XX wieku, jednak okazał się być dość twardym orzechem do zgryzienia, ostatecznie więc został zasypany i zapomniany.

Co było wewnątrz zapomnianego schronu?

Całkowicie nieświadomi jego istnienia projektanci wytyczyli w jego miejscu linię tramwajową i drogę, w związku z czym teraz zapadła decyzja o rozbiórce tego obiektu. Do zamkniętego od 50 lat schronu wejść się nie udało, jednak asystowaliśmy przy jego wtorkowej rozbiórce. Tym razem żelbetowy strop nie stawiał praktycznie żadnego oporu, został skruszony przy pomocy ciężkiego sprzętu. Wnętrze schronu było puste, jeśli nie liczyć kilku pustych skrzynek i jakiejś miski, co można było dostrzec w gruzowisku.

Kto musiał wcześniej dotrzeć do schronu przy Szosie Chełmińskiej?

Jak się okazało, schron był taką samą niespodzianką jak znalezione podczas przebudowy Czerwonej Drogi fundamenty kościoła św. Jerzego. Przypomnijmy, że śladów zburzonej w 1811 roku gotyckiej świątyni archeolodzy szukali przez ponad sto lat. Wiadomo było, gdzie mniej więcej powinny się one znajdować, jednak dokładna lokalizacja nie była znana. Na relikty kościoła, który sąsiadował z pierwszym cmentarzem świętego Jerzego, badacze mogli spojrzeć w 2014 roku, wtedy zagadka została rozwiązana. Okazało się również, że zanim do fundamentów dotarli archeolodzy, wcześniej teren przekopali członkowie kilku ekip układający tam kilkadziesiąt lat temu różne instalacje. Przy Szosie Chełmińskiej było podobnie, schron nie był oznaczony w żadnych oficjalnych dokumentach, jednak był opleciony kablami i innymi instalacjami. Najwyraźniej przed laty ktoś już do niego dotarł, ale nigdzie tego nie zgłosił.

Jakie niespodzianki kryją toruńskie piaski?

Jest to kolejna tego typu niespodzianka, z jaką mieliśmy w ostatnich latach do czynienia w Toruniu. Poza wspomnianym mostem Bramy Lubickiej oraz pozostałościami kościoła św. Jerzego, robotnicy trafili także na pozostałości dawnej chłodni garnizonowej. Trafili na nie jesienią 2020 roku podczas przebudowy placu Niepodległości. Most forteczny trafił do rejestru zabytków i został zasypany, podobnie jak pozostałości kościoła. Relikty chłodni zostały natomiast zburzone, podobnie jak schron przy Szosie Chełmińskiej.