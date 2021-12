Za dużo jedzenia na święta? Zanieś do jadłodzielni, jak młodzież z I LO w Toruniu!

Młodzież z I LO w Toruniu dobrze wie, jak nie marnować żywności. Po raz kolejny odstawiła ją do jadłodzielni.

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu wiedzą, jak nie marnować żywności. Wszystko, co pozostało po klasowych wigiliach, spakowali i zawieźli do jadłodzielni. Nic się nie zmarnowało, a przy okazji komuś się przydało. To dobry przykład, który warto naśladować. Co roku w Polsce marnuje się blisko 5 mln ton jedzenia, głównie w domach.

Grudzień to czas rozmaitych szkolnych i firmowych spotkań przedświątecznych. Najczęściej nie jesteśmy przejeść wszystkiego, co przy takich okazjach pojawia się na stole. Podobnie będzie po Bożym Narodzeniu - również w naszych domach zostaną potrawy, ciasta i produkty, których okazało się za dużo. Co z nimi zrobić?

Uczniowie z licealnej "Jedynki" w Toruniu dobrze wiedzą, jak nie marnować żywności

Klasowe wigilie w I Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu odbywały się w minionym tygodniu. W tym, jak wiadomo, szkoły przeszły już na nauczanie zdalne.

Spotkania w "Jedynce" nie tylko były okazją do składania życzeń, ale i smacznego świętowania. Nie zabrakło ciast i innych słodyczy, owoców i rozmaitych napojów. Jak to często bywa, przygotowano tak obfite menu, że przejeść go nie zdołali nawet najbardziej wygłodniali.