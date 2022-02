Toruń. Kamila Adamiec ma szansę na tytuł Mistrza Polski Baristów!

Mistrzostwa Polski Baristów odbędą się w dniach 12-13 lutego w Pałacu Kultury i Nauki podczas Warsaw Coffee Festival. Kamila Adamiec o tytuł kawowego mistrza kraju rywalizować będzie z piątką innych baristów i... z samą sobą. W poprzedniej edycji konkursu zajęła trzecie miejsce w kraju, a teraz zamierza zdobyć najwyższe laury. Czy jej się to uda? Wierzymy, że tak!

Eliminacje do Mistrzostw Polski Baristów 2021 odbyły się 10 września zeszłego roku w Łodzi. - Moim zadaniem było przygotowanie dwóch kaw espresso i dwóch kaw z mlekiem dla dwójki sędziów sensorycznych. Udało się to zrobić na takim poziomie, że zakwalifikowałam się do ścisłego finału mistrzostw. Wraz ze mną grono finalistów liczy sześć osób. Jestem wśród nich najmłodsza - mówiła nam Kamila Adamiec, gdy zdobyła tytuł finalistki.