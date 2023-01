Toruń. Grypa ptaków w mieście. Nad Wisłą znaleziono dwa martwe łabędzie [wideo]

Dodatni wynik stwierdzono u dwóch łabędzi niemych znalezionych w Toruniu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu informuje, iż w związku z ta sytuacją należy ograniczyć przebywanie na terenach bytowania dzikiego ptactwa, zwłaszcza w pobliżu zbiorników wodnych, a w przypadku znalezienia padłego ptaka, o niedotykanie zwłok i natychmiastowe zgłoszenie tego faktu do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu pod numerem telefonu 56 655 30 30.

Powiatowy Lekarz Weterynarii poleca hodowcom prowadzącym chów przyzagrodowy drobiu bezwzględne przestrzeganie takich nakazów jak:

Powiatowy Lekarz Weterynarii dodaje, że wirus ginie w temperaturze 70 stopni C. W zbiornikach wodnych, często zakażonych przez ptaki wodne, wirus zachowuje zakaźność przez 4 dni w temp. 22 stopni C i ponad 30 dni w 0 stopni C.