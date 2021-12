Toruń. Czy bez paszportu covidowego wejdziesz do instytucji kulturalnych?

Czym jest paszport covidowy?

Centrum Kultury Zamek w Poznaniu to jedna z największych instytucji kultury w kraju. Każdego roku odbywa się w nim 2,5 tys. wydarzeń (m.in. koncerty, spektakle, warsztaty, wystawy sztuki, spotkania literackie i pokazy filmowe). CK Zamek informuje, że okazanie dokumentów jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w jakimś wydarzeniu. Honorowane są Unijne Certyfikaty Covid, aktualne wyniki negatywne testów lub zaświadczenia o przebyciu choroby. Dyrekcja CK zamek podkreśla, że Certyfikaty weryfikowane są za pomocą aplikacji Ministerstwa Zdrowia „Skaner Certyfikatów Covid”, w związku z czym dane nie są zapisywane i przechowywane w urządzeniu skanującym, a CK ZAMEK nie utrwala i nie przechowuje ich w jakikolwiek inny sposób.

Jak z dostępem do ośrodków kultury w Toruniu?

CKK Jordanki

Zgodnie z aktualnymi regulacjami, do 15 grudnia na wydarzeniach kulturalnych obowiązuje limit udostępniania widowni do 50 proc. wypełnienia, do tego limitu nie wlicza się osób zaszczepionych.