To ostatni weekend w Toruniu z tyrolką w środku miasta! Co jeszcze będzie się działo? Sara Watrak

Zastanawiacie się, co robić w weekend w Toruniu? Jak co tydzień przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych atrakcji. Ten weekend to ostatnia okazja, by wziąć udział w wydarzeniu "Kajko i Kokosz na zamku krzyżackim" i przejechać się 100-metrową tyrolką nad średniowiecznymi murami. Dokąd jeszcze warto się wybrać? Atrakcji jest o wiele więcej. Sprawdźcie!