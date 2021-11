Szczepienia przeciwko grypie dla każdego. Oto lista punktów szczepień w Toruniu

Szczepienia na grypę dla wszystkich!

Do tej pory, do bezpłatnych szczepionek uprawnieni byli m.in. medycy, farmaceuci, nauczyciele, żołnierze czy seniorzy. Prawo to, od 23 listopada2021 roku mają już wszystkie osoby dorosłe. To efekt podpisanej przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego nowelizacji rozporządzenia w sprawie metody zapobiegania grypie w sezonie 2021/2022.

Osoby, które chcą skorzystać z bezpłatnego szczepienia, nie muszą posiadać recepty na szczepionkę. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień i umówią termin. Przed szczepieniem należy wypełnić oświadczenie, a następnie udać się na wizytę do lekarza kwalifikującego do zabiegu. Na szczepienie powinny się zgłaszać osoby bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki. Nie trzeba robić przerwy pomiędzy szczepieniami np. przeciw COVID-19 i przeciw grypie.