Spotkanie opłatkowe u Brata Alberta w Toruniu. Tak było! Zobacz zdjęcia

Na co dzień w DPS fundacji Brata Alberta w Toruniu mieszka 35 podopiecznych. Są to głównie osoby niepełnosprawne intelektualnie, których sytuacja życiowa, zdrowotna i psychospołeczna uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie. Coroczną tradycją jest przedświąteczne spotkanie opłatkowe, na którym podopieczni razem z pracownikami wystawiają jasełka i wspólnie siadają do stołu.

– Jest to szczególny czas. Nasi mieszkańcy w większości nie mają rodzin. Nieliczni z nich spędzają wigilię ze znajomymi czy bliskimi. 90 proc. podopiecznych zostaje tutaj. Staramy się zawsze zrobić wszystko, by wiedzieli, że to szczególny czas. Jesteśmy dla siebie rodziną, jesteśmy do siebie przywiązani – Mariola Kobyłecka, dyrektor Domu Pomocy Społecznej, prowadzonego przez Fundację Brata Alberta.

Anna Fołta, kierownik sąsiedniego Środowiskowego Domu Samopomocy nie ukrywa, że spotkania świąteczne zawsze mają wyjątkowy klimat: – Pracuję tutaj od dwudziestu lat. Rzeczywiście to sprawia, że jesteśmy dla siebie rodziną, co szczególnie czuć w trakcie świąt. My się stresujemy przed przedstawieniami, denerwujemy się, czy wszystko wyjdzie, a nasi podopieczni zupełnie nie – cieszą się, że mogą coś pokazać, wystawić jasełka.