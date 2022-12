Kultowe toruńskie zapiekanki na Garbarach i Pod Arkadami – czy przetrwają kryzys?

„Trzeba ratować to miejsce”, „to smak dzieciństwa, pamiętam go od liceum” – mówią klienci baru z zapiekankami przy ul. Wielkie Garbary na starówce. Nie wyobrażają sobie, by lokal mógł zniknąć z kulinarnej mapy Torunia. Gdy przeczytali w internecie, że lokal może zostać zamknięty, padł na nich blady strach. Tak samo jak na tysiące internautów, którzy od zeszłego tygodnia pomagają mu przetrwać.