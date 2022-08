Składy opału w Toruniu świecą pustkami! Ile trzeba zapłacić za węgiel?

300 oczekujących, ale kto wyda 10 tysięcy na węgiel?

Na liście oczekujących, by kupić węgiel przedsiębiorcy mają nawet 300 nazwisk. Ale klienci cały czas liczą, że ceny spadną. – Ludzie przychodzą, pytają, ale ceny są zaporowe. Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest „tak o” wyciągnąć 3 tysiące złotych z portfela na tonę węgla. A przecież większość go potrzebuje więcej – 2, 3 tony, to się robią dziesiątki tysięcy złotych – zauważa Chrupczak.