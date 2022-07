Rzucili wszystko i wyjechali w podróż. Teraz mieszkają w raju i radzą, co zwiedzać w tym egzotycznym rejonie świata

Z Polski na drugi kraniec świata

Martyna Łęczkowska ma 25 lat i wywodzi się z Sejneńszczyzny, a jej partner Karol Bonna to 39-letni torunianin. Od dziecka fascynowali go wielcy podróżnicy jak choćby Tony Halik. - Tak, jestem ma tyle stary, że pamiętam program telewizyjny "Pieprz i Wanilia" Tony’ego Halika – śmieje się Karol.

Para poznała się siedem lat w… fabryce bananów w Anglii. Zakochali się w sobie, a pięć miesięcy temu rzucili wszystko i wyruszyli w podróż. - Chcieliśmy wyjechać już dwa lata wcześniej, ale niestety zaczęła się nieszczęsna pandemia, która przesunęła nasz wyjazd trochę w czasie – przyznają. Przed opuszczeniem Polski para mieszkała w Olsztynie, oboje ciężko pracowali. Ale czuli, że nie tak chcą przeżyć resztę swojego życia - mając zaledwie dwa dni wolnego w tygodniu. Postawili na Karaiby. Jak sami mówią – morze, plaża i słońce to ich klimaty. Mieszkają na małej wyspie Saona, należącej do Dominikany. - Żyje tam ok. 300 osób – mówią podróżnicy. I zaczynają opowiadać nam historię rodem z filmu…