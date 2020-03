Pożar samochodów na Rubinkowie w Toruniu. Auta spłonęły na parkingu

W niedzielę, 22 marca w godzinach porannych spaleniu uległy 4 samochody osobowe. Do zdarzenia doszło na toruńskim osiedlu Rubinkowo. Na miejsce udały się dwa zastępy straży pożarnej. Jak informuje oficer prasowy PSP w Toruniu Przemysław Baniecki – Zgłoszenie w godzinach porannych otrzymaliśmy od osoby postronnej. Do zdarzenia doszło na parkingu przy ulicy Buszczyńskich na toruńskim Rubinkowie. Na miejsce udały się dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Spaleniu uległy 4 zaparkowane samochody osobowe, m.in samochód marki BMW, Peugeot oraz Ford. Zniszczenia samochodów były na tyle poważne, że jednej marki pojazdu nie udało się ustalić. Do zdarzenia doszło w godzinach porannych. Czy to było podpalenie? To nie pierwszy przypadek spalonych aut w tej części miasta. Miesiąc temu spłonęły trzy auta przed jednym z bloków przy ulicy Prejsa.

Grzegorz Olkowski