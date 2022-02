Zmiany na targowisku w Toruniu. Część butików zostanie przeniesionych w inny sektor. Wszystko przez budowę kanalizacji

Wśród sprzedawców z Targowiska Miejskiego przy Szosie Chełmińskiej w Toruniu pojawiła się informacja o likwidacji rzędu XI. Administrująca rynkiem miejska spółka Urbitor powiadomiła ich, że butiki z tej części zostaną przeniesione w inny rejon sektora Orzech. Nieoficjalnie mówi się, że powodem tej decyzji jest budowa kanalizacji na przedłużeniu Alei 700-lecia Torunia, między targowiskiem, a cmentarzem św. Jerzego. Ta kanalizacja ma zapewnić odwodnienie Szosy Chełmińskiej, gdzie ułożone zostanie torowisko tramwajowe łączące centrum Torunia z tzw. osiedlem Jar

- Powodem likwidacji rzędu XI jest budowa nowej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Legionów - Rondo Czadcy, Długa - Szosa Chełmińska - od przejazdu kolejowo-drogowo-tramwajowego do skrzyżowania przy Nocie wraz z wyposażeniem podstawy trakcyjnej Jar w urządzenia do zasilania nowej linii tramwajowej. To wszystko wykonywane jest w ramach programu "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT City II" - tłumaczy Karol Maria Wojtasik, kierownik Działu Targowisk w spółce Urbitor.