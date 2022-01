Nauczycielka z Cierpic straciła swój dobytek w pożarze. Trwa zbiórka na remont

Dramat nauczycielki z Solca Kujawskiego

W tym świeżo wyremontowanym lokalu, mieszkała nauczycielka, pracująca w Cierpicach. Cała kuchnia i łazienka zostały spalone lub zalane w trakcie gaszenia przez straż pożarną. W kuchni nie pozostało nic, co nadawałoby się do dalszego użytkowania. Rozebrany sufit i część dachu nie pozwalają na szybki powrót do mieszkania. Pani Joanna mieszka teraz tymczasowo w Bydgoszczy, co wiąże się z dodatkowymi kosztami dojazdu do pracy.