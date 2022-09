Najlepszy był Robert Lambert, najsłabsi Jack Holder i juniorzy. Zobacz oceny!

Żużlowcy For Nature Solutions Apatora Toruń zajęli ostatecznie czwarte miejsce w rozgrywkach PGE Ekstraligi. Jak spisali się indywidualnie?

Wystawiliśmy oceny każdemu z Aniołów. Takie, jak w szkole, w skali od 1 do 6.

Robert Lambert - ocena 5

20 meczów - 125 wyścigów - 245 + 21 pkt - średnia 2.128/bieg, 9. miejsce w klasyfikacji

Niewątpliwie „najjaśniejsza” postać całej drużyny. Brytyjczyk jeździł nie tylko najskuteczniej, ale i najefektowniej. Walczył do końca, wiele razy po słabszym starcie potrafił przedostać się na czoło stawki. W dodatku był praktycznie bezbłędny w decydujących wyścigach. Jako jedyny z drużyny zmieścił się w czołowej dziesiątce klasyfikacji PGE Ekstraligi. Długo okupował ósme miejsce, skończyło się na dziewiątym.

Patryk Dudek - ocena 4

20 meczów - 120 wyścigów - 214 + 26 pkt - średnia 2.0/bieg, 12. miejsce w klasyfikacji

Ocena byłaby wyższa, gdyby nie słaba końcówka sezonu. W rundzie play off nie był liderem drużyny, w klasyfikacji ligi spadł z dziewiątego na 13. miejsce. Tym samym pogorszył się w stosunku do poprzedniego sezonu, w którem startował w Falubazie (wówczas było to 10. miejsce i średnia 2,077). Solidny zawodnik, ale liczyliśmy na trochę więcej.

Paweł Przedpełski - ocena 4

20 meczów - 120 wyścigów - 176 + 24 pkt - średnia 1.667/bieg, 23. miejsce w rankingu

Nie był to zły sezon ligowy dla wychowanka Apatora. W przeciwieństwie do cyklu Grand Prix w PGE Ekstralidze potrafił wygrać z każdym. Miał sporo „trójek” i bonusów (24, lepszy pod tym względem w lidze był tylko Dudek, który miał 26), ale też i sporo zer (23). Na ostateczną, niezłą ocenę wpływ miał fakt, że potrafił mobilizować się na decydujące wyścigi. To wciąż znakomity startowiec z dużym potencjałem.

Jack Holder - ocena 3

20 meczów - 113 wyścigów - 164 + 17 pkt - średnia 1.602/bieg, 28. miejsce w rankingu

Pozbawiony brata w parkingu Australijczyk zawiódł. Nie mógł dojść do ładu ze sprzętem i wielokrotnie ewidentnie męczył się na torze. To, że drzemie w nim potencjał, pokazał w pierwszym meczu o brązowy medal z Włókniarzem Częstochowa, w którym zdobył 16 pkt. To tak na pożegnanie z toruńską publicznością, bo w przyszłym sezonie będzie startował najprawdopodobniej w barwach Motoru Lublin. Szkoda, że nie żegnał się tak częściej... W porównaniu z sezonem 2021 znacznie spadł w klasyfikacji ligi (o 13 miejsc), miał niższą średnią (o 0,341 pkt).

Krzysztof Lewandowski - ocena 2

18 meczów - 59 wyścigów - 50 + 7 pkt - średnia 0.966/bieg, 48. miejsce w rankingu

Drugi sezon w Toruniu i nie zrobił żadnych postępów. Średnią miał nawet ciut niższą niż w zeszłym roku. Czyżby kolejny niespełniony talent?Sporo ze zdobytych punktów wywalczył na swoich rówieśnikach z drużyny, z seniorami rywali praktycznie nie był w stanie nawiązać walki. Z jego przyjściem do Torunia wiązano wielkie nadzieje, na razie jest wielki zawód.

Denis Zieliński - ocena 1+

19 meczów - 44 wyścigi - 26 + 5 pkt - średnia 0.705/bieg, 55. miejsce w rankingu

Nie był brany jako kandydat do efektownych zdobyczy punktowych, ale i tak chyba można było się spodziewać lepszych rezultatów.

Mateusz Affelt - bez oceny

12 meczów - 13 biegów - 3 + 2 pkt - średnia 0.385/bieg, 64. miejsce w rankingu

Na razie melodia przyszłości. W meczu z Motorem pokazał, że drzemią w nim możliwości.

Karol Żupiński - bez oceny

6 meczów - 7 wyścigów - 1 + 0 pkt - średnia 0.143 pkt/bieg, 69. miejsce w rankingu

Kompletna klapa, tak w Apatorze, jak i Wybrzeżu, do którego został wypożyczony. Kolejny zmarnowany talent w Toruniu. Czy to koniec kariery?

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!