Masz takie objawy? To brak kwasów omega 3 w organizmie! Na co ma wpływ ich niedobór?

O zdrowie trzeba dbać w każdym wieku. Im wcześniej człowiek zrozumie co powinien przyjmować, by cieszyć się długim zdrowiem, tym lepiej. W ostatnim czasie coraz większą wagę przywiązuje się do kwasów tłuszczowych omega-3. Związki te wykazują szereg właściwości prozdrowotnych. Korzystnie wpływają między innymi na pracę mózgu, serca czy narządu wzroku. Jakie jest znaczenie kwasów omega-3 i jak zadbać o to, by dostarczać ich odpowiednią ilość?