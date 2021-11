Toruńskie sztaby WOŚP poszukują wolontariuszy. Ci w styczniu będą kwestować na leczenie wad wzroku

- W dniu finału będziemy działać, tak jak zawsze, w Dworze Artusa. Tam też będą rozliczane wszystkie środki. W tym roku mamy jubileuszowy finał, więc chcemy zrobić coś z pompą - mówi Majerowski. - Pragniemy, aby wzorem lat ubiegłych, impreza została zorganizowana w samym sercu Torunia, na starówce. Planujemy wielki koncert, wiele atrakcji, stoiska propagujące zdrowy styl życia, możliwość zbadania poziomu cukru i nawiązując do tematyki 30. Finału WOŚP również zbadania wzroku.

W mieście od lat działają trzy sztaby. Dwa z nich związane są ze szkołami – III LO im. Lindego na Skarpie oraz ze Szkołą Podstawową nr 1 przy Wielkich Garbarach. Jest jeszcze sztab główny koordynujący najważniejsze finałowe imprezy na starówce. I tu mamy zmianę – jego siedziba mieści się obecnie przy placu św. Katarzyny 9 w X LO, a nie jak dotąd w OPP „Dom Harcerza”. W tym roku zmienił się też szef sztabu: Malwinę Ziembikiewicz zastąpił Artur Majerowski, na co dzień skarbnik Hufca ZHP w Toruniu.

Wiadomo już, że organizatorzy 30. Finału WOŚP jak co roku będą mogli liczyć na wsparcie Urzędu Miasta Torunia oraz Urzędu Marszałkowskiego. Do współpracy zapraszają też firmy prywatne, instytucje, które chciałyby przekazać darowizny, rzeczy czy materiały. Potrzebne będą również restauracje czy kluby do wspierania wolontariuszy posiłkami, gorącą kawą lub herbatą. Zgłaszać się mogą zespoły z Torunia i okolic, które chciałyby się pokazać szerszej publiczności. Równolegle trwa poszukiwanie gwiazdy, która rozrusza tłumy na starówce.