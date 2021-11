Nowe sklepy w Toruniu. Market Dino i co jeszcze? Wiem co i gdzie powstanie! Sara Watrak

Nie tylko supermarkety i dyskonty W Toruniu otwierają się nie tylko sklepy spożywcze. Pod koniec października pierwsi klienci zrobili zakupy w Media Expert przy Olsztyńskiej (w miejscu dawnego serwisu Norauto). W asortymencie sklepu znajdziemy sprzęt RTV i AGD. W dniu otwarcia mieszkańców do marketu przyciągnęła przede wszystkim oferta „patelni za złotówkę” przy zakupie określonych produktów. Sklep przy Olsztyńskiej to trzeci punkt Media Expert w Toruniu. Jacek Smarz Zobacz galerię (8 zdjęć)

Stało się! W końcu ruszyła długo wyczekiwana budowa marketu Dino w Toruniu. Do tej pory sieć inwestowała głównie w mniejszych miejscowościach. Punkt na lewym brzegu Wisły będzie pierwszym sklepem Dino w naszym mieście. Jakie inne sieci inwestują w Toruniu? Co otworzy się w najbliższych miesiącach, a co już się otworzyło? Zobaczcie, jakie zmiany zaszły na mapie handlowej Torunia.