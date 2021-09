Łowcy pedofili w Kujawsko-Pomorskiem. 49-latek przekazany w ręce policji Ewa Abramczyk-Boguszewska

Grupa ECPU: Łowcy Pedofili wpadła na trop 49-letniego bydgoszczanina. Mężczyzna od kilku tygodni codziennie korespondował z własnej inicjatywy z czwórką wirtualnych dzieci (tzw. wabikami). Zachęcał do wspólnej masturbacji, zapraszał też dziecko do siebie. W niedzielę łowcy przyjechali do Bydgoszczy, by skonfrontować się z 49-latkiem. Oddali go w ręce policji.