Nocna Dycha Kopernika 2021 na ulicach Torunia. Oto zdjęcia ze startu biegu!

Nocna Dycha Kopernika to już tradycja - w sobotni wieczór kilkuset zawodników wzięło udział w dwóch biegach z metą na Stadionie Miejskim. Główny dystans to oczywiście 10 kilometrów, ale na chętnych czekała także trasa o połowę krótsza. Uczestnicy Nocnej Dychy Kopernika biegli m.in. Lubicką, Bulwarem Filadelfijskim, przez park miejski, Bydgoską, aż wreszcie dotarli na Bema. Wielu zawodników zdecydowało się na specjalne przebrania - tegoroczny bieg był bowiem dedykowany pracownikom służb medycznych. Zwycięzcą na 10 km został Miłosz Tomaszewski, który uzyskał czas 33:46. Co ciekawe, dla najszybszego zawodnika był to... drugi start tego samego dnia. - Najpierw biegłem 15 kilometrów w Lubiewie. Uzyskałem tam rekord życiowy, 50 minut i 52 sekundy, i wygrałem Grand Prix województwa. Wieczorem wystartowałem tutaj. Trasa była super. Wszystko poszło zgodnie z planem. Wygrałem i znów mam życiówkę. Są zatem postępy i wszystko idzie w dobrym kierunku - powiedział Tomaszewski na mecie. Łącznie oba dystanse ukończyły 373 osoby, a ponadto 21 kolejnych wzięło udział w marszu nordic walking. - Wydaje mi się, że impreza się udała - powiedział Grzegorz Flis, prezes organizującego Nocną Dychę Kopernika Stowarzyszenia Maraton Toruński. - W ciągu dnia było deszczowo, ale wieczorem pogoda była już znacznie lepsza, a nawierzchnia sucha i przyjazna dla biegaczy. Szkoda tylko, że było chłodno, ale w trakcie biegu była gorąca atmosfera, więc tego się nie czuło. To jedyny nocny bieg w Toruniu i chyba także w województwie kujawsko-pomorskim. Trasa była płaska i dobrze oświetlona. Ludzie są więc zadowoleni. Ja również wziąłem udział w biegu i wystartowałem na 5 km - podsumował Flis. Czytaj również: Co to za żużlowiec? Sprawdź się w naszym quizie i rozpoznaj wszystkich zawodników! Młyn Elany kontra młyn Zawiszy. Który był lepszy? Mamy dużo zdjęć!

Grzegorz Olkowski