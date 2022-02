Koszary przy Mickiewicza - kosztowny remont niszczą... gołębie! Co zrobi z tym ZGM?

- Niebawem ogłosimy nabór ofert na montaż zabezpieczeń kolcowych przed gołębiami. Liczymy się z tym, że takie instalacje dla trzech dużych budynków przy ul. Mickiewicza kosztować będą 90 tysięcy zł. Takie mamy rozpoznanie rynku. Montaż podobnych instalacji zlecaliśmy np. na blokach socjalnych przy ul. Olsztyńskiej - mówi Monika Mikulska, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, który administruje budynkami przy Mickiewicza. Pani dyrektor nie kryje, że ten dodatkowy wydatek zakładowi i miastu w smak nie jest, co oczywiste, ale uniknąć się go nie da. -Żal patrzeć, jak pierwsze efekty remontu są brudzone...

Remont za grube miliony złotych trwa od jesieni. Co już się zmieniło?

Dawne koszary to budynki przy ul. Mickiewicza 146, 148 i 150. Należą do miasta. W tych trzech budynkach znajduje się 141 mieszkań, z czego połowa to socjalne. Mieszka w nich prawie pół tysiąca osób. Nieremontowane od lat budynki wyglądały po prostu strasznie. Teraz to się jednak zaczyna zmieniać - wielki remont ruszył jesienią. Potrwa do sierpnia 2022 roku. Pierwsze efekty prac już widać.