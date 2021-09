Kilkanaście osób przesłuchano w sprawie śmiertelnego potrącenia 18-latka na obwodnicy Wąbrzeźna. Zabezpieczono też monitoring

Co ważne, nadal wykonywane są inne czynności w tej sprawie – powoływani są kolejni biegli, uzyskiwane są opinie medyczne, jak i opinie z zakresu ruchu drogowego. Jak przekazał nam Janusz Biewald, prokurator rejonowy z Prokuratury Rejonowej w Wąbrzeźnie, poprzez specjalistyczny sprzęt Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i Laboratorium Kryminalistycznego bardzo szczegółowo badany jest monitoring. Nagrania z monitoringu zabezpieczono zarówno z miejsc w pobliżu miejsca wypadku, jak i z bardziej oddalonych części miasta. Możliwe, że będzie na nich widoczny samochód wyjeżdżający z Wąbrzeźna lub wjeżdżający do tego miasta, a biorący udział w wypadku.

– Do tej chwili nikomu nie postawiono zarzutu w tej sprawie. Nadal trwają czynności, które mają na celu ustalenie uczestników tego wypadku drogowego

Od czasu, gdy w nocy z piątku, 27 sierpnia na sobotę, 28 sierpnia między g. 2 a g. 2.30 na obwodnicy Wąbrzeźna w miejscowości Cymbark na drodze wojewódzkiej nr 534 śmiertelnie potrącono 18-letniego mężczyznę, w tej sprawie przesłuchanych zostało kilkunastu świadków. Zeznania złożyły wszystkie osoby, które tej nocy były na tym samym spotkaniu co 18-latek, a także osoby z jego rodziny.

Warto podkreślić, że wstępnie uznano, że do śmierci 18-letniego mężczyzny doszło wskutek wypadku drogowego z udziałem samochodu. Przez około dwa tygodnie od przeprowadzenia sekcji zwłok prokuratura oczekiwała na pisemną opinię biegłych z tej sekcji. Teraz, gdy wspomniana opinia trafiła do prokuratury, uznano, że dla pełnego wyjaśnienia sprawy konieczne jest wydanie kolejnej decyzji przez nowo powołany zespół, w skład którego wchodzi lekarz, biegły sądowy, jak i specjalista biegły z dziedziny ruchu drogowego. Wspólnie mają pochylić się nad tą sprawą i wyciągnąć wnioski, które posuną sprawę do przodu. Opinia powinna być znana za około 2 tygodnie.