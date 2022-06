Już 26 czerwca w Toruniu odbywać się będzie wielkie święto miasta!

**

To wydarzenie przygotowuje oddział Polska Press Grupy. Partnerem strategicznym jest Miasto Toruń. Święto Miasta to impreza, która swoim rozmachem imponuje, a ilość atrakcji przyciąga nad Wisłę nieprzebrane tłumy. Nie inaczej ma być także tym razem. Na Błoniach będzie można nie tylko się rozerwać, ale i posmakować znanych bądź zupełnie nowych frykasów. O wyjątkowe doznania dla podniebień torunian i ich gości zadba Grzegorz Łapanowski, - kucharz, przedsiębiorca i dziennikarz kulinarny. To także założyciel i prezes Fundacji Szkoła na Widelcu, właściciel Food Lab Studio, inicjator Gastro Garden i organizator Warszawskiego Festiwalu Kulinarnego. Jest autorem licznych książek kulinarnych, a także wielu programów telewizyjnych i radiowych, jurorem oraz prowadzącym polską edycję programu „Top Chef”.