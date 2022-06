Toruń. Meldunek z budowy nowej linii tramwajowej na Jar. Co aktualnie się dzieje?

Co słychać w centrum?

Część prac przy budowie nowej linii tramwajowej prowadzona jest w samym centrum Torunia, przy placu NOT i na Szosie Chełmińskiej. W południowej części Pl. NOT sfrezowano nawierzchnię, rozebrano dotychczasowe torowisko, a obecnie trwa rozbiórka jego podbudowy i weryfikacja sieci podziemnych. Na Chełmińskiej, od placu NOT do targowiska, budowana jest nowa sieć wodociągowa i prowadzone są roboty przy budowie fundamentów słupów trakcyjnych. Dalej powstaje już nowe torowisko. Od targowiska do ul. Dekerta trwają przygotowania do betonowania dolnej płyty torowej, a od Dekerta do ul. Podgórnej montaż i betonowanie górnej płyty. Od Podgórnej do Trasy Prezydenta Raczkiewicza usuwane są kolizje uzbrojenia podziemnego, a niedługo rozpocznie się betonowanie dolnej płyty torowiska.