Jesienią i zimą czeka nas wysyp kulturalnych wydarzeń?

Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt, Alternatywne Spotkania Teatralne Klamra, czy Toruński Festiwal Książki to tylko niektóre festiwale, w których tej wiosny i tego lata nie możemy wziąć udziału ze względu na pandemię. Toruń dzieli ten sam los z innymi miastami, które organizują wiele wydarzeń kulturalnych. W Krakowie odwołano majowy festiwal filmowy Off Plus Camera, Artur Rojek zrezygnował z Off Festivalu w Katowicach. Nie będzie też kultowych festiwali takich jak Orange Warsaw Festival w Warszawie, czy Opener w Gdyni. Ważą się losy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, który zawsze odbywał się we wrześniu w Gdyni. A jak sytuacja wygląda dziś w Toruniu, jeśli chodzi o wydarzenia zaplanowane na lato i jesień?