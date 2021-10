Gdzie w Toruniu można nauczyć się tańczyć? Oto znane i lubiane szkoły tańca w Toruniu

Szkoła tańca w Toruniu? "Nigdy w życiu się tak dobrze nie bawiłem”

- Później otrzymywałem SMS-a o treści „Proszę pana, nigdy w życiu się tak dobrze nie bawiłem” – mówi Robert Jeżewski. - My chcemy przekazać istotę tańca, dzięki czemu ktoś po godzinie wie, co ma zrobić. Nie uczymy tylko pustych kroków – dodaje.

Cena takiego kursu praktycznego to ok. 160 złotych. W zależności od szkoły możemy liczyć zwykle na 6 lub 7 blisko półtoragodzinnych spotkań.

Jak wypaść dobrze na własnym weselu?

- Pierwszy taniec jest udany, jeśli my się przy nim dobrze bawimy. Jeżeli jesteśmy parą, na którą wszyscy się patrzą, a my się stresujemy, bo musimy zapamiętać mnóstwo kroków, to ten taniec ani dobrze nie wygląda, ani nie sprawia radości. A jeżeli idziemy na wesele, gdzie widać, że para młoda bawi się tym, co robi, to i my świetnie się czujemy – mówi Robert Jeżewski.