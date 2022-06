Fryzjer, jedzenie i odzież dla bezdomnych - już w sobotę od Serca Torunia! Każdy może pomóc

Nie tylko pomoc rzeczowa, ale i fryzjer oraz pomoc medyczna

W sobotę osoby bezdomne nie tylko za sprawą Serca Torunia będą mogły częstować się ciepłą zupę i innym jedzeniem, ale i otrzymać odzież, materiały higieniczne, kosmetyki. To efekty trzech zbiórek, które społecznicy przeprowadzili w czerwcu (pisaliśmy o nich).

- Będzie też możliwość skorzystania z pomocy medycznej (dyżuruje pani Klaudia). Swoją pomoc kolejny raz już zaoferowała też niezastąpiona pani Żaneta, fryzjerka - podkreślają społecznicy.

Bardzo potrzebna jest pomoc w przygotowaniu tej "wydawki" i jej realizacji. Przygotowania zaczną się od godz. 10.00, a wydawanie żywności i innych rzeczy - o godz. 12.00. Chętni do pomocy mogą po prostu przyjść do Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn. Tak samo jak osoby, które chciałyby jeszcze przekazać dary. Szczególnie potrzebne są kosmetyki do mycia i golenia się, bielizna męska, artykuły sanitarno-higieniczne.