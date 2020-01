Ferie zimowe 2020 w Toruniu. Oferty, atrakcje, wolne miejsca. Zimowe półkolonie w Toruniu

Początek 2020 roku sprzyja wszystkim tym, którzy się uczą. Była bardzo długa była przerwa świąteczna, która skończyła się po święcie Trzech Króli. Potem niecałe trzy tygodnie na lekcjach i znowu wolne. Tym razem z powodu ferii zimowych. Kujawsko-pomorskie wraz z lubuskim małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim zaczyna je w trzecim wyznaczonym przez resort edukacji terminie. Według kalendarza MEN, przerwa potrwa od 27 stycznia do 9 lutego.

Zajęcia dla dzieci w ferie w Toruniu

Dwa tygodnie wolnego to oczywiście wielka frajda dla dzieci, jednak rodzice, szczególnie ci pracujący muszą w tym czasie pomyśleć, jak zagospodarować ten czas swoim pociechom. Zwolnieni z codziennych obowiązków uczniowie nudzą się, czasem mają niemądre pomysły lub spędzają czas tak, jakby tego nie życzyli sobie ich rodzice. Co zrobić, żeby dzieci nie zostały same w domach?. Warto już teraz rozejrzymy się za zajęciami dla nich. Wiele instytucji i placówek od pewnego czasu prowadzi zapisy na półkolonie, warsztaty czy innego rodzaju dziecięce aktywności.