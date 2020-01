Inwentaryzacje w sklepach w Toruniu: ile zarobisz w jedną noc? Oto konkretne oferty pracy

"Poszukujemy osób z Torunia i okolic do liczenia towaru w markecie za pomocą skanera elektronicznego. Nie musisz mieć doświadczenia! Zapewnimy Ci odpowiednie szkolenie. Nie prześpij okazji i już teraz zarób jeszcze więcej!" - tak ogłasza się firma Invent, jeden z największych organizatorów siły roboczej przy inwentaryzacjach w kraju i za granicą. Jakie wynagrodzenie proponuje? Od stycznia 2020 pracującym przy sklepowych inwentaryzycjach wypłaca dwie stawki: 19,50 zł/h brutto przy pracy od godziny 6:00 do 22:00 oraz 22,55 zł/h brutto przy pracy od godziny od 22:00 do 6:00. Polecamy: Prawosławne Boże Narodzenie od kuchni! Olga Bogosławska z Ukrainy poleca Zobacz także: Toruń kiedyś i dziś. Zobacz, jak zmieniło się miasto

