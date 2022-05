Dramaty w pracy w regionie: katastrofa budowlana, upadki z wysokości i inne Małgorzata Oberlan

29 kwietnia doszło do katastrofy budowlanej pod Włocławkiem, a już nazajutrz robotnik spadł z piątego piętra budynku w Bydgoszczy. Z ciężkimi urazami trafił do szpitala - informuje PIP. To dwa z dramatów pracowniczych, do których w minionym miesiącu doszło w naszym regionie. W ciężkim stanie jest też kierowca firmy w Lubiczu Dolnym pod Toruniem.