Często budzisz się w nocy? To może być oznaka tych chorób i problemów! Oto szczegóły

Problemy z wysypianiem się dotykają coraz większej liczby osób na całym świecie. W szczególności wiąże się to z zabieganym trybem życia, wystawieniem na wiele bodźców i innymi czynnikami. Jednak może to być też oznaka pojawienia się poważnych schorzeń! Lekarze i naukowcy alarmują, aby nie bagatelizować częstego budzenia się w nocy. A co dokładnie może oznaczać ten problem i jak rozpoznać, że mamy problem właśnie natury zdrowotnej?

Z jakimi chorobami może wiązać się budzenie w nocy?

Problem ze snem może dotknąć absolutnie każdego z nas. Częste budzenie się w nocy jest uciążliwe, gdyż uniemożliwia nam prawidłowe wypoczęcie. Czasem może się to wiązać ze zwykłą potrzebą wizyty w toalecie, ale czasem jest to swego rodzaju „bezzasadne” przebudzenie się. Często jednak zapominamy o tym, że może być to bezpośrednio związane z różnego rodzaju chorobami oraz problemami. Jeśli chcemy zweryfikować, co może oznaczać wybudzanie się w nocy, warto przyjrzeć się wielu czynnikom z tym związanym.

Obturacyjny bezdech senny - czym jest?

Jednym z najczęstszych problemów jest tzw. obturacyjny bezdech senny. Jest to problem polegający na tym, że w trakcie snu dochodzi do zatrzymania oddechu nawet na kilkanaście sekund. Może to być również wyraźne spłycenie tego oddechu, co również powtarza się wielokrotnie każdej nocy. Poprzez wyraźne ograniczenie przepływu powietrza nie dochodzi do odpowiedniego dotlenienia krwi. Dlatego też organizm alarmuje nas poprzez budzenie się. Stanowi temu czasem towarzyszą lęki oraz poczucie dezorientacji. Przede wszystkim jednak jest to problem, który wiąże się ze zwiększeniem ryzyka udaru mózgu oraz zawału serca. A jak radzić sobie z tym problemem? Najlepiej, jeśli położymy się na boku lub też na odpowiedniej poduszce. Warto też udać się do lekarza.

Alergie i choroby układu oddechowego a sen

Astmatycy znają to doskonale, jednak różnego rodzaju alergie również mogą dotknąć nas w trakcie snu. Wtedy też kaszel lub duszność doprowadza do wybudzenia się. Co więcej, problem ten pojawia się również przy krótszych chorobach (grypa, przeziębienie). Niezależnie od dokładnego źródła problemów, konieczne jest zasięgnięcie opinii lekarza i wprowadzenie odpowiedniej procedury farmakologicznej.

Choroby tarczycy

Choroby tarczycy są również bezpośrednio związane z nocnymi potami,a zatem i budzeniem się w nocy. Jeśli więc mamy większy niepokój, drażliwość i zaburzenie rytmu serca, a także budzimy się w nocy, warto zbadać swoją tarczycę. Dotyczy to zarówno nadczynności, jak i niedoczynności. Podczas tej drugiej w szczególności pojawia się bezsenność oraz obturacyjny bezdech senny.

Zespół niespokojnych nóg

Nietypowym problemem związanym ze snem jest tzw. zespół niespokojnych nóg, czyli RLS. Wbrew pozorom problem ten może nasilać budzenie się w nocy. Dlaczego? Jeśli pojawia się mrowienie nóg, pieczenie ich lub też drętwienie, organizm potrzebuje nimi poruszyć, aby dolegliwości ustąpiły. To może prowadzić do pogorszenia jakości snu, a także budzenia się w nocy. Przy tym problemie warto suplementować witaminy B6, B12, C, a także magnez i żelazo. Pomocne jest również stosowanie technik relaksacyjnych, choć w zaawansowanym stadium może się okazać, że musimy postawić na leczenie farmakologiczne.

