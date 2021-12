Choinki w Toruniu. Ile kosztują? Gdzie są najtańsze lub za darmo? Poznaj cennik na grudzień 2021

Własnoręcznie ścięta choinka? To możliwe!

Jak co roku choinkę na święta można zakupić w Nadleśnictwie Toruń.

- Standardowa sprzedaż prowadzona jest w leśnictwach Gutowo, Olek, Janowo oraz Strzyżawa. Tam mamy plantacje, prosto z których sprzedajemy świeże choinki. Dobrze wziąć ze sobą piłę lub szpadel, a przed wyjazdem upewnić się, czy leśniczy jest na miejscu – informuje Nadleśnictwo.

Oto numery kontaktowe do poszczególnych leśnictw: Gutowo – 606 932 426, Olek – 606 932 569, Janowo – 606 932 418, Strzyżawa – 600 394 028.

Drzewka można zakupić od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:30, a także w sobotę, 18 grudnia.

Tym, którzy nie mają czasu jechać do lasu, proponujemy wizytę w biurze Nadleśnictwa Toruń przy ul. Polnej 34. Choinki kupimy tam w dniach 14-17, 20, 22-23 grudnia w godz. 8:00-15:30, a także w sobotę, 18 grudnia, w godz. 8:00-14:00. Ceny zaczynają się już od 25 zł za sztukę. Im wyższa choinka, tym wyższa cena. Choinkę 2,5-metrową kupimy za ok. 43 zł, a choinkę 3,5-metrową za 74 zł. Nadleśnictwo sprzedaje też niewielkie drzewka w doniczce, do 50 cm w cenie 30 zł.

Warto się pospieszyć, bo choinki z podtoruńskich lasów znikają w mgnieniu oka. Tylko w minioną sobotę podczas akcji „Choinkobrania”, gdy każdy chętny mógł wyciąć sobie choinkę, sprzedano ponad 200 sztuk w 5 godzin.