Toruń. Stos mandarynek i pomarańczy wyrzuconych przy Szosie Bydgoskiej

Kilogramy cytrusów wyrzuconych przy Szosie Bydgoskiej!

Wysokie kary za wyrzucanie jedzenia!

W Polsce, co roku wyrzuca się ok. 9 mln ton żywności nadającej się do użytku. W Europie jest już to ok. 90 mln ton. Co więcej, pomijając kwestię niepotrzebnego zużywania surowców do produkcji żywności, gnijące jedzenie odpowiada za emisję trującego metanu do atmosfery.