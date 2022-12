Toruń. Oszukiwali emerytów "na policjanta". Jest wyrok dla grubej ryby! Sąd: Maciej Z. prał brudne pieniądze z przestępstw

Czy ręka sprawiedliwości wreszcie dosięgła Macieja Z.? Być może. Ogłoszony 21 listopada przez Sąd Okręgowy w Toruniu wyrok jest nieprawomocny. Warszawska adwokat Iwona Zielinko broniąca mężczyzny już złożyła wniosek o jego pisemne uzasadnienie, co może oznaczać plan apelacji. Przedstawia się jako prawniczka "od spraw trudnych, wręcz beznadziejnych".

A to tymczasem już drugi proces torunianina w tej samej sprawie zorganizowanej grupy przestępczej. - W pierwszym został wraz z innymi osobami z tej grupy skazany przez Sąd Okręgowy w Lublinie. Odwoływał się, ale sąd apelacyjny nie przyznał mu racji. Jednak Sąd Najwyższy uwzględnił kasację. Uznał, że w części Maciejowi Z. przypisane zostały czyny, których nie popełnił (bycie członkiem grupy). Nie zamknął jednakże drogi do przygotowania kolejnego aktu oskarżenia, co uczyniliśmy - mówi "Nowościom" prokurator Agnieszka Kępka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie.