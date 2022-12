Kupujesz choinkę? Na to musisz zwrócić uwagę!

Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Wkrótce ci, którzy zdecydowali się na żywe drzewko w domu będą szukali najlepszej dla siebie choinki. Jaką wybrać? Świerk, jodłę kaukaską a może sosnę? Które z nich postoi najdłużej nie gubiąc igieł?

Co roku wiele osób przechodzi przez proces kupowania choinki. Czasami drzewko stoi dłużej w domu, a czasami zaczyna się sypać dość wcześnie po przyniesieniu do domu ledwo wytrzymując do Bożego Narodzenia.