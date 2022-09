Ceny wynajmu mieszkań w Toruniu wzrosły nawet o 40 proc. Organizowane są castingi na lokatora

Wzrost cen wynajmu mieszkań dwupokojowych

Katarzyna Plińska studiuje w Toruniu i już kilka miesięcy temu szukała wraz z koleżanką mieszkania. Jak przyznaje, była to droga przez mękę. - Oglądałyśmy jedno mieszkania i dla mnie to było straszne, bo oprócz nas były tam jeszcze trzy inne pary i jeszcze byli aktualni lokatorzy z tego mieszkania - wspomina. Ostatecznie mieszkanie wynajęła jednak dzięki pomocy znajomych.

Coraz częstszą praktyką są castingi. Właściciel lokum zaprasza na spotkanie ludzi i decyduje, komu przekaże klucze. - Dwukrotnie otrzymaliśmy informację, że studenci z pierwszych lat nas wygryźli i w sumie nie wiemy dlaczego - mówi Olga, która przyjechała do Torunia z Kruszwicy.

Mieszkań brakuje, bo więcej osób chce je wynająć. Do studentów, którzy co roku szukają lokum, doszła też duża grupa uchodźców z Ukrainy. Do tego nie brakuje ludzi, których przez spadek zdolności kredytowej nie stać na kupno swojego M. Oni też muszą gdzieś mieszkać, więc szukają mieszkań na wynajem. Wojciech, agent nieruchomości zwraca uwagę, że ceny dwupokojowych mieszkań w falowcu kiedyś zaczynały się od kwoty 1600 złotych za wynajem na miesiąc plus opłaty.