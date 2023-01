Toruń. Czy Specjalistyczny Szpital Miejski uda się uratować?

Najważniejszym tematem zbliżającej się sesji Rady Miasta Torunia będzie bez wątpienia program reanimacji Specjalistycznego Szpitala Miejskiego. Kolejny, bo przynosząca co roku straty placówka przygotowuje plany naprawy od lat, ale pomimo tego straty rosną. Tym razem plan przygotowała we współpracy ze szpitalem zewnętrzna firma. Podobno jest to dla lecznicy ostatnia deska ratunku.