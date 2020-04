Zwolnienia grupowe w Toruniu i regionie. Ile osób straci pracę? Dramat dopiero się zaczyna

- To głównie branże przetwórstwa przemysłowego i działalności związanej z zakwaterowaniem oraz usługami gastronomicznego. Tak naprawdę zakłady czekały na ogłoszenie ustawy o tarczy antykryzysowej. Spodziewamy się więc fali zgłoszeń zwolnień grupowych, możliwe że już od kwietnia - przekazała Radiu PiK Wioletta Morawska z Działu Analiz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu. Według pracowników urzędów pracy, fala zwolnień - pojedynczych i grupowych - zacznie się w kwietniu. Jaki rozmiar przybierze w maju i czerwcu, aż boją się prognozować. Na razie widocznych było dużo rejestracji "na bezrobociu" osób, które wróciły w marcu z Niemiec, Holandii i innych krajów europejskich. Do ojczyzny wygnał ich koronawirus. Albo stracili pracę za granicą, albo po prostu chcieli zdążyć do rodzin przed zamknięciem granic. Zobacz także: Ogromne premie dla pracowników sklepów, którzy narażają zdrowie: Netto, Biedronka, Aldi, Kaufland, Rossmann i innych Czytaj także: 13 chorych z koronawirusem pod respiratorem! Walka o oddech

Tekst: Małgorzata Oberlan, fot. Jacek Smarz