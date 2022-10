Żużel. Adam Krużyński: Jesteśmy przekonani, że będziemy mieli w składzie Emila Sajfutdinowa [rozmowa]

- For Nature Solutions Apator zajął czwarte miejsce w PGE Ekstralidze. Przed sezonem oczekiwania były większe, ale po zawieszeniu Rosjan, w tym Emila Sajfutdinowa, trzeba było je zweryfikować. Jak ocenić osiągnięty wynik?

- Na pewno budując skład zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że możemy mieć aspiracje nie tylko do play-off. Po cichu liczyliśmy na medal. W lutym sytuacja się jednak zmieniła, choć cały czas mieliśmy nadzieję, że nawet przy stosowaniu zastępstwa zawodnika wejdziemy do play-off, co rzeczywiście się stało. Uwzględniając brak Emila i tak osiągnęliśmy nasz plan minimum. Nie jesteśmy ani szczególnie zadowoleni z tego, co osiągnęliśmy, ani też szczególnie niezadowoleni, bo trzeba pamiętać także o problemach naszego zespołu i o jego słabszych stronach. Wspomniany plan minimum jest jednak spełniony.

- Spotkałem się z opinią, że jeśli już toruński klub miał zdobyć medal, to paradoksalnie najbliżej był nie tego w kolorze brązowym, a srebrnym, bo w półfinale można było wyeliminować Motor Lublin.

- Domowy mecz z Motorem otworzył przed nami szansę, którą powinniśmy wykorzystać. Może gdybyśmy przed rewanżem nie przypatrywali się aż tak bardzo wynikom, które do tego momentu Motor osiągał na swoim torze, gdzie nikt nie zdobył więcej niż 40 punktów, w rewanżu wyglądałoby to zupełnie inaczej. Chcąc zdobyć medal trzeba się w pełni skupić na swoim celu. Wydaje mi się, że zabrakło nam trochę determinacji, bo wola walki była.