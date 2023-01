Zatrudnieni mogą się starać nawet o 21 dni dodatkowego urlopu. Jakie wymagania muszą spełnić?

Urlop szkoleniowy - na co możemy go dostać?

Komu przysługuje urlop szkoleniowy i czym są kwalifikacje zawodowe?

Szczegóły tego prawa reguluje Kodeks Pracy, a dokładnie ar. 103 par. 2 ust 1. W jego treści możemy przeczytać, że "Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje urlop szkoleniowy". Oznacza to, że możliwość skorzystania z dodatkowego urlopu stanowi prawo, które przysługuje wszystkim tym, którzy chcą nabyć specjalistyczne umiejętności lub wiedzę, dzięki czemu będą w stanie odpowiednio wykonywać określoną pracę na danym stanowisku. Może to wynikać m.in. z chęci awansowania lub też z racji wdrażania nowych rozwiązań technologicznych.

Kto decyduje o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych?

Decyzja o podniesieniu zdolności do wykonywania zawodu, a zatem do zwiększenia kwalifikacji zawodowych może wynikać z inicjatywy pracodawcy. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby pracownik sam zechciał podnieść kwalifikacje. W takim przypadku ma on prawo do urlopu szkoleniowego, co wymaga zgody od pracodawcy.