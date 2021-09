Zakaz handlu w niedziele. Posłowie PiS chcą zaostrzenia przepisów. Sklepy nie będą mogły udawać placówek pocztowych?

Od ustawy ograniczającej handel do siedmiu niedziel w całym roku istnieją aż 32 wyjątki. Jeden z nich dotyczy placówek pocztowych, które akurat tego dnia mogą być czynne. Miał to być ukłon w stronę Polskiej Polskiej, a dla wielu sieci handlowych stał się pretekstem, do otwierania sklepów. Wystarczy bowiem mieć umowę z dowolnym operatorem pocztowym (niekoniecznie państwową spółką), dzięki której można umożliwić klientom odbiór przesyłek np. listów czy paczek. Taką możliwość oferuje już 19 sieci handlowych w Polsce, w tym Żabka, Biedronka, Lidl, Kaufland, ABC, Lewiatan, Groszek, Carrefour Express, a przymierza się do tego sieć hipermarketów Carrefour.