XII Dziękczynienie w Rodzinie: za co Jarosław Kaczyński dziękował w Toruniu?

W homilii bp. Deca wiele było odniesień do sytuacji społecznej i politycznej w Polsce w ostatnich latach i obecnej. Mówił o zdradzonych robotnikach i ideach Solidarności przez część polityków, którzy pozwolili na rozgrabienie majątku narodowego przez „przefarbowanych postkomunistów”.

Lansuje się w liberalnych mediach nowy, dotąd obcy kulturze europejskiej, model małżeństwa i rodziny - tak bp Dec ocenił obecną sytuację społeczną w Polsce. - Czyni to ideologia gender i zwolennicy ruchu LGBT. Jeszcze raz przypomnijmy, że domaganie się legalizacji związków homoseksualnych, adopcji dzieci przez związki partnerskie, to postulaty niezgodne z prawem naturalnym i Bożym prawem objawionym. W związku z tym nigdy one nie znajdą aprobaty ze strony Kościoła, który stoi na straży prawdy objawionej i porządku ustanowionego przez Boga, a któremu dzisiaj usiłuje się zamknąć usta i pozbawić prawa do nauczania i upominania.