Wiózł pięć ton materiałów wybuchowych na autostradzie A1 koło Torunia. Ładunek był źle zabezpieczony!

Kujawsko-pomorscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali na autostradzie A1 w okolicach Torunia kierowcę. Mężczyzna przewoził samochodem ciężarowym około 5 ton materiałów wybuchowych. Były składowane w kartonach na paletach. Podczas kontroli okazało się, że kierowca nie posiada wymaganego szkolenia, którego ukończenie uprawnia do przewozu towarów niebezpiecznych klasy I. To nie wszystko, co miał na sumieniu.

- Sam ładunek nie był w sposób prawidłowy zabezpieczony przed zmianami położenia w trakcie jazdy - informują w regionalnym oddziale ITD. - Przewoźnik drogowy musiał zapewnić kierowcę z uprawnieniami ADR, który właściwie zabezpieczył sztuki przesyłki z towarami niebezpiecznymi przed wyruszeniem w dalszą trasę.